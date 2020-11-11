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11.11.2020 - 13:02 |

Nazlı Kayı'nın alışveriş stili

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Nazlı Kayı'nın alışveriş stili
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Sevgilisi Hacı Sabancı ile ilişkilerinin güzel gittiğini dile getiren Nazlı kayı "Her şey yolunda. Buraya alışveriş yapmaya geldim. Mağazaları gezip yeni sezon ürünlere bakacağım. Biliyorsunuz alışveriş biz hanımların vazgeçilmezi" dedi.

Neşeli tavırları ve şık giyim tarzıyla dikkat çeken Nazlı Hanım, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra alışveriş turuna devam etti.

Nazlı Kayının alışveriş stili

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