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27.12.2020 - 10:07 |

Nazlı Kayı'nın nişan elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Üç yıldır birlikte olduğu iş insanı Hacı Sabancı işe geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı'nın nişanında giydiği beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Nazlı Kayı'nın nişan elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
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Evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı le Hacı Sabancı, önceki gün nişanlarından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştılar. Yorum rekoru kıran nişan pozunda Nazlı Kayı, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya benzetildi. Öte yandan Kayı'nın elbisesi de çok konuşuldu.

Posta'nın haberine göre; Nazlı Kayı’nın, Bursa’daki evinde aile arasında yapılan törende giydiği ünlü bir tasarımcının 2020 koleksiyonunda yer alan elbisenin fiyatı tam 17 bin TL.

Nazlı Kayının nişan elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

 

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