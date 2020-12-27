Nazlı Kayı'nın nişan elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı le Hacı Sabancı, önceki gün nişanlarından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştılar. Yorum rekoru kıran nişan pozunda Nazlı Kayı, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya benzetildi. Öte yandan Kayı'nın elbisesi de çok konuşuldu.

Posta'nın haberine göre; Nazlı Kayı’nın, Bursa’daki evinde aile arasında yapılan törende giydiği ünlü bir tasarımcının 2020 koleksiyonunda yer alan elbisenin fiyatı tam 17 bin TL.