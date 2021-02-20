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20.02.2021 - 07:00 |

Nazlı kutlama...

Başarılı İş Kadınları Platformu’nun (BİKAP) kurucusu Bilge Kuru, kızı Nazlı’nın yeni yaşını aile arasında ufak bir pasta keserek kutladı.

Nazlı kutlama...
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Başarılı İş Kadınları Platformu’nun (BİKAP) kurucusu Bilge Kuru, kızı Nazlı’nın yeni yaşını aile arasında ufak bir pasta keserek kutladı. Bilge Hanım doğum gününden çektiği kareleri de şu duygusal mesajla paylaştı: “O gözlerindeki mutluluk hiç, bitmesin... Bana hep böyle bak Nazlı kuzum... Dünüm, bugünüm, geleceğim... Hayat seni hiç, üzmesin, şans, bereket, sağlık peşinden ayrılmasın... Senin sevdiğin değil; seni sevenlerle çevren sarmalansın... Kıymet veren değil; hep kıymet gören ol... Yetiştiğin kozalak gibi yuvan olsun, incitilmeden büyü kendi kurduğun yuvada... Annen olarak sana duamdır... İncinme, incitilme ama en önemlisi Rabbim sen gibi bir evlat nasip etsin sana... İyi ki doğdun Rabbimin emaneti yavrum iyi ki...”

 

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Cadde Yazarları

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