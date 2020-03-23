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23.03.2020 - 07:00 |

‘Ne kadar bencilsiniz’

Demet Özdemir, sokağa çıkanlara tepki gösterdi.

‘Ne kadar bencilsiniz’

Demet Özdemir, sokağa çıkanlara tepki gösterdi. Oyuncu, “Evde kalın dendikçe, kurala uymuyorsunuz. Başkalarını ve kendinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz ve farkında değilsiniz... İnsanlar ölüyor, lütfen yalvarıyorum önlem alın” diyerek, sosyal medyadan uyarıda bulundu.

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