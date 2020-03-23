23.03.2020 - 07:00 |
‘Ne kadar bencilsiniz’
Demet Özdemir, sokağa çıkanlara tepki gösterdi.
Demet Özdemir, sokağa çıkanlara tepki gösterdi. Oyuncu, “Evde kalın dendikçe, kurala uymuyorsunuz. Başkalarını ve kendinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz ve farkında değilsiniz... İnsanlar ölüyor, lütfen yalvarıyorum önlem alın” diyerek, sosyal medyadan uyarıda bulundu.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.