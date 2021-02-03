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03.02.2021 - 15:10 |

'Ne yaparsam yapayım, aşkla yaparım'

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Simay Barlas, “Aşk çok saf, temiz, büyülü ve gerçek bir duygu. İnsanı besler. Ben ne yaparsam yapayım, aşkla ve tutkuyla yaparım” dedi.

'Ne yaparsam yapayım, aşkla yaparım'
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Gardırop dergisine konuşan Simay Barlas’ın açıklamaları şöyle:
"Birinden etkinlenmem için her şeyden önce ona güvenebilmem gerekiyor. Dürüstlük benim için çok önemli."
"Hayal gücüm en yakın arkadaşım."
“Çok planlı, programlı yaşamayı sevmem.”
"Bir şeyi aklıma koyduğum zaman ona ulaşmak için elimden geleni yapar ve sonunda amacıma ulaşırım."
"Alışveriş konusunda takıntılıyım, bir şeyi beğenirsem her rengini alırım."
"Ekranda kendimi izlemekten hoşlanmam. Zor tatmin olurum. Hep daha iyisini isterim."
"Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum."

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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