'Ne yaparsam yapayım, aşkla yaparım'

Gardırop dergisine konuşan Simay Barlas’ın açıklamaları şöyle:

"Birinden etkinlenmem için her şeyden önce ona güvenebilmem gerekiyor. Dürüstlük benim için çok önemli."

"Hayal gücüm en yakın arkadaşım."

“Çok planlı, programlı yaşamayı sevmem.”

"Bir şeyi aklıma koyduğum zaman ona ulaşmak için elimden geleni yapar ve sonunda amacıma ulaşırım."

"Alışveriş konusunda takıntılıyım, bir şeyi beğenirsem her rengini alırım."

"Ekranda kendimi izlemekten hoşlanmam. Zor tatmin olurum. Hep daha iyisini isterim."

"Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum."