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28.10.2020 - 13:22 |

Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor

Oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
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Tek başına alışverişe çıkan Nebahat Çehre, "Zorda kalmadıkça evden çıkmıyorum. Bugün uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımın daveti üzerine geldim. Gelmişken de biraz alışveriş yapayım dedim. Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte elimden geldiğince kurallara uyup evde kalmaya devam ediyorum" dedi.

76 yaşındaki oyuncunun spor şıklığı, "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor

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