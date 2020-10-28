Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor

Tek başına alışverişe çıkan Nebahat Çehre, "Zorda kalmadıkça evden çıkmıyorum. Bugün uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımın daveti üzerine geldim. Gelmişken de biraz alışveriş yapayım dedim. Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte elimden geldiğince kurallara uyup evde kalmaya devam ediyorum" dedi.

76 yaşındaki oyuncunun spor şıklığı, "yıllara meydan okuyor" dedirtti.