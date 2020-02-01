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01.02.2020 - 09:57 |

Necati Şaşmaz'dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Oyuncu Necati Şaşmaz, 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etmek ve yaraları saran ekiplere destek vermek amacıyla memleketi Elazığ’a gitti.

Necati Şaşmaz'dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Necati Şaşmaz, önce deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantısına katıldı. Ünlü oyuncu, daha sonra çadırdaki depremzedeleri, hastanedeki yaralıları ve çalışmalara katılan ekipleri ziyaret etti.

Elazığ-Harput doğumlu Necati Şaşmaz, deprem sonrası AFAD’a da bağışta bulunduğunu söyledi.

Necati Şaşmazdan ‘geçmiş olsun’ ziyareti

    Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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