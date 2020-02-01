Necati Şaşmaz'dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Necati Şaşmaz, önce deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantısına katıldı. Ünlü oyuncu, daha sonra çadırdaki depremzedeleri, hastanedeki yaralıları ve çalışmalara katılan ekipleri ziyaret etti.

Elazığ-Harput doğumlu Necati Şaşmaz, deprem sonrası AFAD’a da bağışta bulunduğunu söyledi.