Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

Oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz aylarda baba oldu. 40 yaşındaki Memili, yaklaşık dört aylık olan kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Memili'nin "Ben ne yapayım? Bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.