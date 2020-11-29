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29.11.2020 - 10:02 |

Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu Necip Memili, kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Memili, paylaşımına "Ben ne yapayım? Bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz" notunu düştü.

Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz
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Oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz aylarda baba oldu. 40 yaşındaki Memili, yaklaşık dört aylık olan kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Memili'nin "Ben ne yapayım? Bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

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