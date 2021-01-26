Nejat İşler, 'Çukur'a veda etti

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş'ın yer aldığı 'Çukur' dizisinde bir veda daha yaşandı. 'Çağatay Erdenet' karakterini canlandıran Nejat İşler, 'Çukur'dan ayrıldı.

Nejat İşler'in de 'Çukur'a veda etmesinin ardından dizide tek 'Erdenet' olarak 'Kulkan' kaldı.

"GÜLE GÜLE ÇAĞATAY"

'Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı: Bir şeyi unuttun Çağatay, Koçovalılar asla unutmaz. Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler.