Nergis Kumbasar'dan 'Sihirli Annem' açıklaması

Nergis Kumbasar, konuyla ilgili soru üzerine, "Buna 'yeni versiyon' dediler. Yani sanmıyorum öyle bir tepki gösterdiklerini, çünkü dünyada da bu tip dizilerde kadrolar yenileniyor. Belki haberleri olmadı önce, belki daha sonra öğrendiler. Bu işin fıtratında var öyle şeyler, kadrolar yenilenebiliyor. O biraz abartılmıştır" dedi.

"ÖNCELİK DEZENFEKTAN ŞİŞEM"

Kumbasar, evde elinde dezenfektan şişesi ile gezdiğini belirterek, "Çift maske ve dezenfektenle geziyorum. Zaten iş dışında da çıkmıyorum, bugün de dizinin provasına geldim. Temizliğe çok dikkat eden bir tipim, çok fazla yabancılık çekmiyorum. Şimdi öncelik dezenfekten şişem oldu" dedi.