30.09.2020 - 07:00 |
Neşeli çekim
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yeni Hayat’ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor.
Projenin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya, izleyicileri için objektif karşısına geçti. Fotoğraflarda oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti. Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek projeye, Zeynep Kızıltan da dahil oldu.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.