Neşeli çekim

Projenin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya, izleyicileri için objektif karşısına geçti. Fotoğraflarda oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti. Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek projeye, Zeynep Kızıltan da dahil oldu.



