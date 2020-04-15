Neslihan Atagül'den karantina paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Neslihan Atagül, salgın bir süredir evden çıkmıyor. Instagram'daki son paylaşımıyla dikkat çeken Atagül, yayınladığı fotoğrafta giydiği sweatshirt ile tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı "Adaletin bu mu dünya?" mesajıyla manidar bir paylaşım yaptı.

Güzel oyuncunun bu pozuna binlerce yorum ve beğeni geldi.