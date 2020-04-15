MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Neslihan Atagül'den karantina paylaşımı
15.04.2020 - 08:22 |

Neslihan Atagül'den karantina paylaşımı

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse sitem etti.

Neslihan Atagül'den karantina paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Neslihan Atagül, salgın bir süredir evden çıkmıyor. Instagram'daki son paylaşımıyla dikkat çeken Atagül, yayınladığı fotoğrafta giydiği sweatshirt ile tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı "Adaletin bu mu dünya?" mesajıyla manidar bir paylaşım yaptı.

Güzel oyuncunun bu pozuna binlerce yorum ve beğeni geldi.

Neslihan Atagülden karantina paylaşımı

Yasmin Erbil'in 'karantina' dansıSalgın nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Yasmin Erbil, gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam ediyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berkay konseri

Berkay konseri

Lahmacun yaptı

Lahmacun yaptı

‘Kutup Yıldızı’m’

‘Kutup Yıldızı’m’

‘Kalbimin sesini dinledim’

‘Kalbimin sesini dinledim’

Sıradaki Haber