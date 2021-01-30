Neslihan Atagül'den yeni paylaşım

Oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz haftalarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.

10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden de ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde "İyi olmaya gayret ediyorum, tedavim devam ediyor" diyen Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

28 yaşındaki Atagül'ün gönderisi takipçileri tarafından beğeni topladı.

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekleriniz, iyi niyetleriniz, ziyaretleriniz, hediyeleriniz, dualarınız ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz, beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. O yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim. Tedavim devam ediyor. Dinlendikçe daha iyi oluyorum."

NESLİHAN ATAGÜL'E SESLENDİ

Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslenmişti. Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olmadığını söylemişti.

"BEN ANNE OLAMADIM"

Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıyla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

Doğulu, "Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum" demişti.