Neslihan'ın tatlı ikramı olay oldu!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor. Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor. Bu yarışmada kendini elemek de var, birinci yapmak da. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma...

'Gelinim Mutfakta' yarışması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Kanal D'de.