17.06.2020 - 16:06 |
Nesrin Cavadzade: 16 yaşında klima demiri saplanmıştı
Kısa bir süre önce başladığı tatiline dair paylaşımlar yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, bu defa fazlaca bronzlaşınca ortaya çıkan yarasından bahsetti.
Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından ne kadar çok bronzlaştığını paylaştı. Çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, bu kareyle ilgili olarak şunları yazdı:
“Hunharca yandım. sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı.”