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17.06.2020 - 16:06 |

Nesrin Cavadzade: 16 yaşında klima demiri saplanmıştı

Kısa bir süre önce başladığı tatiline dair paylaşımlar yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, bu defa fazlaca bronzlaşınca ortaya çıkan yarasından bahsetti.

Nesrin Cavadzade: 16 yaşında klima demiri saplanmıştı
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Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından ne kadar çok bronzlaştığını paylaştı. Çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, bu kareyle ilgili olarak şunları yazdı:
“Hunharca yandım. sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı.”

Nesrin Cavadzade: 16 yaşında klima demiri saplanmıştı

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Cadde Yazarları

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