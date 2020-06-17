Nesrin Cavadzade: 16 yaşında klima demiri saplanmıştı

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından ne kadar çok bronzlaştığını paylaştı. Çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, bu kareyle ilgili olarak şunları yazdı:

“Hunharca yandım. sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı.”