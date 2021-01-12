MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar
12.01.2021 - 07:39 |

Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar

Birkaç ay önce aşklarını ilan eden Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Oyuncu çiftten yeni pozlar geldi.

Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar
ABONE OL

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

Çiftten Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan ile romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cavadzade, paylaşımlarına da "Amore" (aşk) notunu düştü.

Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar

Oyuncu aşıkların fotoğraflarına hayranlarından büyük ilgi gördü. 300 binden fazla beğeni, 10 binden fazla da yorum aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

"ALIN YAZIM" MESAJI

Öte yandan ikili yeni yılın ilk gününde de birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hatta ikiliden Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar

SEVGİLİSİNİN EV HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay da Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Cavadzade, paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düşmüştü.

Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Mesut Özil'in Fenerbahçe cevapları dünyada yankı buldu!

Son dakika - Mesut Özil'in Fenerbahçe cevapları dünyada yankı buldu!

Son dakika - Galatasaray'ın kupadaki rakibi Malatya!

Son dakika - Galatasaray'ın kupadaki rakibi Malatya!

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu! Oğulcan Çağlayan...

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu! Oğulcan Çağlayan...

Burutay Subaşı: "Hedefimiz ilk altı"

Burutay Subaşı: "Hedefimiz ilk altı"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet