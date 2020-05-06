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06.05.2020 - 10:16 |

Nesrin Cavadzade'nin kuaför sevinci

Oyuncu Nesrin Cavadzade, corona virüs salgını sebebiyle yaklaşık bir aydır kapalı olan kuaförlerin, 11 Mayıs tarihinde açılmasına yönelik bir paylaşım yaptı.

Nesrin Cavadzade'nin kuaför sevinci
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Nesrin Cavadzade, uzun zamandır kendini evinde karantinaya almıştı. Bu dönemde en çok da saçlarını yaptıramamaktan şikayetçi olan güzel oyuncu, son anda alınan  kararla büyük sevinç gösterdi. Bu mutluluğu paylaşıma döken oyuncu ,“11 Mayıs’ta kuaförler açılıyormuş” ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Nesrin Cavadzadenin kuaför sevinci

Nesrin Cavadzade, birkaç gün önce karantinada çekilmiş bir pozunun altına, “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum” mesajını yazmıştı.

Nesrin Cavadzadenin kuaför sevinci

Magazin Haberleri Bülteni (6 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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