Nesrin Cavadzade'nin kuaför sevinci

Nesrin Cavadzade, uzun zamandır kendini evinde karantinaya almıştı. Bu dönemde en çok da saçlarını yaptıramamaktan şikayetçi olan güzel oyuncu, son anda alınan kararla büyük sevinç gösterdi. Bu mutluluğu paylaşıma döken oyuncu ,“11 Mayıs’ta kuaförler açılıyormuş” ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Nesrin Cavadzade, birkaç gün önce karantinada çekilmiş bir pozunun altına, “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum” mesajını yazmıştı.