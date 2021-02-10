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10.02.2021 - 07:00 |

Nesrin Cavadzade'yi gülümseten evlilik sorusu

Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Cavadzade'ye oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'la evleneceğine dair sorular soruldu.

Nesrin Cavadzade'yi gülümseten evlilik sorusu
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Bebek'te görüntülenen oyuncu Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’la evleneceğine dair sorulara gülümseyerek, yanıt vermedi.

Nesrin Cavadzadeyi gülümseten evlilik sorusu

Birkaç ay önce aşklarını ilan eden Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Magazin kulislerinde dolaşmaya başlayan iddiaya göre, ikili pandemi sonrası nikah masasına oturacak.

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

PANDEMİ SONRASI EVLENECEKLER İDDİASI
Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi. Dizide başlayan aşklarını evlilik ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin, pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı. 

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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evleniyor

Nesrin Cavadzadeyi gülümseten evlilik sorusu

AİLESİNİ TANIŞTIRDI
Verdiği bir röportajda evlenmeyi ve anne olmayı çok istediğini söyleyen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Alkan'ı, Tarabya'da bir balıkçıda ailesi ile tanıştırmıştı.

Gazetecilerin, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusu üzerine Cavadzade'nin babası, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" yanıtını vermişti. Gökhan Alkan, sevgilisinin annesini de sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı.

"ALIN YAZIM"
Öte yandan ikili yeni yılın ilk gününde de birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hatta ikiliden Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

Nesrin Cavadzadeyi gülümseten evlilik sorusu

SEVGİLİSİNİN EV HALİNİ PAYLAŞTI
Geçtiğimiz ay da Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Cavadzade, paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düşmüştü. 

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Nesrin Cavadzadeyi gülümseten evlilik sorusu

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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