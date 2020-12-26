Neverland satıldı

2009’da hayatını kaybeden popun kralı Michael Jackson’ın Neverland Çiftliği’ni, ABD’li iş insanı Ronald Burkle satın aldı. 2 bin 700 dönümlük arazide konumlanan çiftlikte altı odalı ana malikane, iki konuk evi, basketbol ve tenis kortları, barbekü alanı, sinema salonu ve havuzun yanı sıra eğlence treni, ahır ve itfaiye evi bulunuyor. MJ’nin 1987’de 19.5 milyon dolar ödediği Neverland için 68 yaşındaki Burkle, 22 milyon dolar’ı (yaklaşık 166.5 milyon TL) gözden çıkardı.