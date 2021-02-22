Yaptığı tuzlama hareketiyle dünyaca üne sahip olan Nusret Gökçe, ABD Miami’de şarkıcı Nicky Jam’ı ağırladı. İşletmeci, yemek sonrasında sanatçıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Mekanlarında dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam eden Gökçe, bir yandan da İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni açacağı dükkanıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.