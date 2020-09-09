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09.09.2020 - 09:08 | | İHA

Nihat Doğan'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber efendimize de komşu eylesin..." dedi.

Nihat Doğan'ın acı günü
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Ünlü sanatçı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (Sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber efendimize de komşu eylesin..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fatma Doğan'ın bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde korona tedavisi gördüğü ve corona virüsten dolayı hayatını kaybettiği iddia edildi.

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