Nihat Doğan’ın yeni sevgilisi

Nihat Doğan, önceki gün Maslak'ta bir mekanda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü şarkıcının sevgilisi, Portekizli manken Tessy Ramos.

Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da hayatının aşkını bulunca buraya taşınma kararı aldı.

Ramos’un asıl mesleği öğretmenlik. Manken, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar verdi. Avrupa’da tanınmış bir model olan Ramos, şimdi de mesleğine İstanbul’da, sevgilisinin yanında devam edecek.