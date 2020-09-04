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04.09.2020 - 09:17 |

Nihat Doğan’ın yeni sevgilisi

Şarkıcı Nihat Doğan, Portekizli manken Tessy Ramos ile yeni bir aşka yelken açtı.

Nihat Doğan’ın yeni sevgilisi
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Nihat Doğan, önceki gün Maslak'ta bir mekanda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü şarkıcının sevgilisi, Portekizli manken Tessy Ramos.

Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da hayatının aşkını bulunca buraya taşınma kararı aldı.

Ramos’un asıl mesleği öğretmenlik. Manken, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar verdi. Avrupa’da tanınmış bir model olan Ramos, şimdi de mesleğine İstanbul’da, sevgilisinin yanında devam edecek.

Nihat Doğan’ın yeni sevgilisi

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    Cadde Yazarları

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