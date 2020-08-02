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02.08.2020 - 07:00 |

Nikahtan döndü

Yıldız Asyalı, sahiplendiği köpek için bin 900 TL nakliye ücreti verince, nikah masasına oturmaya hazırlandığı Kerem Saka’yla tartıştı ve ilişkisini noktaladı

Nikahtan döndü
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Yıldız Asyalı, 8 Ağustos’ta evlenmeyi planladığı Kerem Saka’dan sahiplendiği köpek yüzünden ayrıldı. Oyuncu, minik dostu evine getirmesi için ödediği bin 900 TL nakliye parası yüzünden, yönetmen nişanlısıyla kavga etti. Saka ise köpek için yüksek ücret ödeyen Asyalı’yı, evinden gönderdi. Geçtiğimiz ay Saka’yla Gümüşlük’te düğün yapan oyuncu, “Kadın hastalıkları problemi yaşadığım için o dönem kan testine gidemedim. Bu yüzden nikahı bir türlü gerçekleştiremedik” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta testlerini yaptırdığını belirten Asyalı, “Kerem önümüzdeki günlerde tüm kan tahlillerini halledecekti ama evlenmek kısmet olmadı. Nakliye ücreti nedeniyle, tartışmamız yüzünden aramızdaki saygı bitti. Kerem’in iki tane çocuğu var, o yüzden ilerleyen yıllarda karşılarına çıkmasın diye konuşmak istemiyorum” dedi. Bu olayın yaşanmasından sonra ise Asyalı’nın sahiplendiği köpek, son bir aşı olacak iddiasıyla, bir arkadaşı tarafından alınıp, geri verilmedi.

Nikahtan döndü


Kerem Saka, “Köpeğin nakliyesi için verdiğim paradan sonra çocuklarıma bakmamı sorun etti. Sürükleyerek attığım doğru değil. Kendisi değerlidir ama çocuklarım daha değerlidir” diyerek, iddiaları yalanladı.

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
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Cadde Yazarları

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