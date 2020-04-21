Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelim

Corona virüs nedeniyle herkes gibi evde olan Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Son paylaştığı videoda da karantina sürecine değinen ünlü şarkıcı ilginç bir öneri de bulundu.

Karaibrahimgil, bu sürecin karantina olarak adlandırılması yerine koza denmesini istedi.

Şarkıcı, takipçileri için çektiği videoda şöyle dedi:

“Hepimiz gibi ben de bu süreçte evdeyim ve bu zamanı bir koza zamanı olarak düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Okuduklarımızla, dinlediklerimizle ve farkına vardıklarımızla kanatlanmış olarak çıkacağız kozalarımızdan. Hem kendimizin hem birbirimizin hem de dünyamızın kıymetini bilerek…”