MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelim
21.04.2020 - 14:20 |

Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelim

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile evde kaldığımız bu zamanları karantina yerine koza olarak adlandırabileceğimiz söyledi.

Corona virüs nedeniyle herkes gibi evde olan Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Son paylaştığı videoda da karantina sürecine değinen ünlü şarkıcı ilginç bir öneri de bulundu.

Karaibrahimgil, bu sürecin karantina olarak adlandırılması yerine koza denmesini istedi.

Şarkıcı, takipçileri için çektiği videoda şöyle dedi:

“Hepimiz gibi ben de bu süreçte evdeyim ve bu zamanı bir koza zamanı olarak düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Okuduklarımızla, dinlediklerimizle ve farkına vardıklarımızla kanatlanmış olarak çıkacağız kozalarımızdan. Hem kendimizin hem birbirimizin hem de dünyamızın kıymetini bilerek…”

Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelimŞarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile evde kaldığımız bu zamanları karantina yerine koza olarak adlandırabileceğimiz söyledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Umut Demirdelen kimdir, hastalığı nedir? Umut Demirdelen hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Umut Demirdelen kimdir, hastalığı nedir? Umut Demirdelen hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Yeşim Salkım hayranlarını korkuttu!

Yeşim Salkım hayranlarını korkuttu!

Ezhel'in canlı yayında türkü performansı

Ezhel'in canlı yayında türkü performansı

Arzum Onan: O söylentileri duyduğumda çok üzülmüştüm

Arzum Onan: O söylentileri duyduğumda çok üzülmüştüm

Sıradaki Haber