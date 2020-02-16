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16.02.2020 - 17:06 |

Nilgün Belgün: Ben hayatla geçinmeyi seçtim!

Oyuncu Nilgün Belgün, 'Hayatla Geçinmeyi Seçtim' adlı kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu.

Nilgün Belgün: Ben hayatla geçinmeyi seçtim!

 Hayranlarının yalnız bırakmadığı Belgün, gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu, etkinlikten büyük keyif aldığını belirtti. Usta sanatçı, “Hayatla Geçinmeyi Seçtim’i okurken zaman zaman gülecek, kimi zaman düşünecek, bazı yerlerde şaşıracak, çoğu yerde kendinizi bulacak, empati kuracak, mutluluğun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Benim yolum mutluluk... O yol kendini tanımaktan geçiyor. Neyi isteyip, neyi istemediğini bilmekten… Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim” dedi.

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