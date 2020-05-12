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12.05.2020 - 09:31 |

Nilperi Şahinkaya: Artık bakım zamanı gelmişti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Nilperi Şahinkaya: Artık bakım zamanı gelmişti
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; maskesini takarak önlem almayı ihmal etmeyen Nilperi Şahinkaya, muhabirlerin sorularını yanıtladı."Kuaförler açıldı, ben de hemen bakım yaptırmaya gittim. Uzun bir süre oldu. Artık bakım zamanı gelmişti, iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Tatile çıkmak için hazır olmadığını söyleyen Nilperi Şahinkaya "Oteller açılsa da insanda bir korku var hala. Ben de bahçemde güneşlenirim" diyerek kahvesini alıp, yürüyüşüne devam etti. 

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (12 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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