Nilperi Şahinkaya: Evlilik için henüz karar vermedik

Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Uzun zamandır yürümüyordum. Havayı güzel bulunca kendimi dışarı attım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; yaklaşık iki yıldır tasarımcı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, ilişkisi hakkına şunları söyledi:

"Emre ile iyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın."