17.10.2020 - 16:02 |
Nilperi Şahinkaya: Evlilik için henüz karar vermedik
Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan oyuncu Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile ilişkisi hakkında konuştu.
Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Uzun zamandır yürümüyordum. Havayı güzel bulunca kendimi dışarı attım" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; yaklaşık iki yıldır tasarımcı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, ilişkisi hakkına şunları söyledi:
"Emre ile iyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın."