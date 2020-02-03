Nilperi Şahinkaya'dan evlilik açıklaması

Sevgilisiyle görüntülenen Şahinkaya, 'Aileler tanıştı, evlilik teklifi geldi mi?' sorusuna, “Açıkçası hiç öyle bir şey konuşmadık. Öyle bir gündemimiz yok, hiçbir zamanda olmayabilir. İmzalı, imzasız hiç fark etmiyor. Güzel bir ilişkimiz var. Biz böyle mutluyuz” yanıtını verdi. (Hürriyet)



