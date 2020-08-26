‘Nirvana’ yolda

Gülşen, Edis’le düet yaptığı ‘Nirvana’ şarkısının kapak fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Parçanın 28 Ağustos’ta çıkacağının müjdesini veren sanatçının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İkilinin hayranları, “Heyecandan çıldırıyoruz” gibi yorumlar yaptı.