26.08.2020 - 07:00 |
‘Nirvana’ yolda
Gülşen, Edis’le düet yaptığı ‘Nirvana’ şarkısının kapak fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Gülşen, Edis’le düet yaptığı ‘Nirvana’ şarkısının kapak fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Parçanın 28 Ağustos’ta çıkacağının müjdesini veren sanatçının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İkilinin hayranları, “Heyecandan çıldırıyoruz” gibi yorumlar yaptı.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.