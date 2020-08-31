‘Nirvana’yı beğenmedim!'

Sinan Akçıl, Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te sahne aldı. “Sanat dünyasında maskeler düştü” diyerek popçulara taş atan Akçıl, “Kim üretti kim üretmedi gördük. Bu yaz ‘Benim’ diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler” dedi. Akçıl, “Gülşen ile Edis’in ‘Nirvana’ parçasını nasıl buldunuz?” sorusuna, “Biraz karışık geldi bana... Gülşen’i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim” yanıtını verdi.

Akçıl, Hülya Avşar’la bir çalışması olacağının müjdesini vererek, “Müziğe bir adım atayım’ dedi. Ona hazırlanıyorum. Aklımda bazı şeyler var. Biraz daha günümüze uygun bir pop şarkısıyla çıkmasını istiyorum. Müziğini gençleştirmek lazım” şeklinde konuştu. İkilinin projesi şimdiden merak konusu oldu.





