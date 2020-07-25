Nişanlandı!

Şarkıcı, mutlu haberi Instagram’dan şu sözlerle duyurdu: “Seninle tanıştığım an sana aşık olduğumu biliyordum. Ailem dışında biri tarafından beklentisiz bir şekilde sevilmemiştim. Seninle bir aile kurmak için çok heyecanlıyım. Seni seviyorum.”