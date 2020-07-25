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25.07.2020 - 07:00 |

Nişanlandı!

Demi Lovato ile sevgilisi Max Ehrich nişanlandı.

Nişanlandı!
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Şarkıcı, mutlu haberi Instagram’dan şu sözlerle duyurdu: “Seninle tanıştığım an sana aşık olduğumu biliyordum. Ailem dışında biri tarafından beklentisiz bir şekilde sevilmemiştim. Seninle bir aile kurmak için çok heyecanlıyım. Seni seviyorum.”

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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