18.07.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY
Nişanlısıyla plajda
Emre Karayel, geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlandığı Gizem Demirci’yle The Beach Of Momo’da görüntülendi.
Güneş ve denizin keyfini çıkaran ikiliye, arkadaşları da eşlik etti. Çift, daha sonra duş alarak, kendilerine ayrılan locaya geçti.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.