MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nişanlısıyla plajda
18.07.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

Nişanlısıyla plajda

Emre Karayel, geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlandığı Gizem Demirci’yle The Beach Of Momo’da görüntülendi.

Nişanlısıyla plajda
ABONE OL

Güneş ve denizin keyfini çıkaran ikiliye, arkadaşları da eşlik etti. Çift, daha sonra duş alarak, kendilerine ayrılan locaya geçti.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatil zamanı

Tatil zamanı

Yine İtalyan

Yine İtalyan

‘Mutlu olmayı seçmek tercihtir’

‘Mutlu olmayı seçmek tercihtir’

Ayrılmaz ikili

Ayrılmaz ikili

Sıradaki Haber