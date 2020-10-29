Nişantaşı’nda Miami esintisi

Ece Nukan’ın sahibi olduğu Mia Bazaar İstanbul Fashion Boutique&Tea Room, Miami esintili dekorasyonuyla modaseverleri ve lezzet tutkunlarını bir araya getiriyor. Melis Ağazat ve Ece Nukan’ın ev sahipliğinde önceki gün gerçekleşen çay saati davetine, Arzu Sabancı, Yonca Ebuzziya, Dilek Türker, Hande Sezer Pekcan ve Elif Mısırlı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Konuklar, ünlü tasarım markalarının özenle seçilmiş yeni sezon koleksiyonlarını incelerken, bir yandan da mekanın içerisinde yer alan Tea Room’da lezzetli sunumları keşfetti.