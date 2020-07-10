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10.07.2020 - 13:53 |

Norm Ender, Edis Görgülü'ye diss attı

Bir dönem 'Mekanın sahibi' ile adından söz ettiren rapçi Norm Ender, bu kez yeni şarkısı 'Konu Kilit' ile popçu Edis Görgülü'ye diss attı.

Norm Ender, Edis Görgülü'ye diss attı
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'Mekanın sahibi' şarkısıyla rap dünyasına damga vuran Norm Ender'in yeni şarkısı 'Konu Kilit', dijital platformlarda yayınlandı. 'Konu Kilit'in sözleri arasında "Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadesi yer alıyor.

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı bir dönem Spotify ve YouTube'dan kaldırılmıştı. Bu durum hakkında yapılan yorumlar arasında şarkının tekrar bir telif ile karşı karşıya kaldığı söylentisi yer alıyordu.Norm Ender, YouTube üzerinden şarkısının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diss atıyorum telif atıyorlar, telif atsam diss atabilirler mi acaba?" ifadelerini kullanmıştı.

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Cadde Yazarları

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