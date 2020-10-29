Norm Ender kimseyi ikna edemedi!

Aslen İzmirli olduğunu belirten Norm Ender, İzmir’de gerçekleştirdiği bir organizasyonda kapıdaki insanların kendisini tanımaması sebebiyle içeri alınmadığını söyledi. Görevlileri ikna etmek için posterlerde yer alan resmini bile gösterdiğini belirten rapçi, kimseyi ikna edemeyince en sonunda kendi organizasyonuna para vererek katılmak zorunda kaldığını söyledi.

Norm Ender'in ilginç anısı, seyircileri kahkahaya boğdu.