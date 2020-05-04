Nostaljik fotoğraflar

Cemiyet hayatında yıllar yılı ‘Darlingler’ olarak anılan, grup kurmanın yanı sıra birbirinden güzel seyahatleri eşi Osman Göksu ile organize eden Feriha Göksu, koronalı günlerde dostlarına bir sürpriz yaptı. Göksular, sosyal medya hesaplarından yıllar önceki gezilerinden çektikleri fotoğrafları yayınlayarak, dostlarına hoş bir nostalji yaşattı.