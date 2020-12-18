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HaberlerMagazin Haberleri Nükhet Duru paylaştı: New York metrosundaki kaliteli anılarım
18.12.2020 - 07:33 |

Nükhet Duru paylaştı: New York metrosundaki kaliteli anılarım

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini evde geçiren ünlüler, eski tatil fotoğraflarıyla geçmişe duydukları özlemi dile getiriyor. Bu isimlerden biri de Nükhet Duru oldu.

Nükhet Duru paylaştı: New York metrosundaki kaliteli anılarım
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Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Amerika tatilinden bir tbt fotoğrafı yayınladı. Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'bitsin artık şu virüs, doya doya gezelim' gibi yorumlar yapıldı.

Nükhet Duru paylaştı: New York metrosundaki kaliteli anılarım

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