Nükhet Duru paylaştı: New York metrosundaki kaliteli anılarım

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Amerika tatilinden bir tbt fotoğrafı yayınladı. Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'bitsin artık şu virüs, doya doya gezelim' gibi yorumlar yapıldı.