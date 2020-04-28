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28.04.2020 - 17:11 | | İHA

Nur Yerlitaş’ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlık

Evinde dün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, “Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır” dediği ortaya çıktı.

Nur Yerlitaş’ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlık

Nur Yerlitaş, 22 Haziran 2019 tarihinde tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu programa konuk oldu. Duygusal anların yaşandığı programda Yerlitaş'ın zaman zaman gözleri doldu.

Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, “Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır. Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm” ifadelerini kullandı. 

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi.
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Cadde Yazarları

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