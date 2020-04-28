Nur Yerlitaş’ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlık

Nur Yerlitaş, 22 Haziran 2019 tarihinde tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu programa konuk oldu. Duygusal anların yaşandığı programda Yerlitaş'ın zaman zaman gözleri doldu.

Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, “Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır. Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm” ifadelerini kullandı.