19.01.2021 - 14:00 |
Nurdan Büyükak paylaştı! Bebek göründü
Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 2018’de yıllardır beraber olduğu psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift aralık ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Ama cinsiyetini hâlâ açıklamadılar.
Nurdan Büyükak, Instagram hesabından eşi İbrahim Büyükak'la kar altında verdikleri pozları paylaşıp “Karın keyfini yine çocuklar çıkardı” notunu yazdı.
Dört aylık hamile olan Nurdan Büyükak'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.