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19.01.2021 - 14:00 |

Nurdan Büyükak paylaştı! Bebek göründü

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 2018’de yıllardır beraber olduğu psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift aralık ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Ama cinsiyetini hâlâ açıklamadılar.

Nurdan Büyükak paylaştı! Bebek göründü
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Nurdan Büyükak, Instagram hesabından eşi İbrahim Büyükak'la kar altında verdikleri pozları paylaşıp “Karın keyfini yine çocuklar çıkardı” notunu yazdı.

Dört aylık hamile olan Nurdan Büyükak'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Nurdan Büyükak paylaştı Bebek göründü



Okan Karacan hastaneden video paylaştıKoronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, gözyaşlarını tutamadı.
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