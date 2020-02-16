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16.02.2020 - 10:42 |

Nurgül Yeşilçay: "40 yaşımdan sonra ilk kez..."

Nurgül Yeşilçay, heyecanını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı kare ile "40 yaşımdan sonra ilk kez..." ifadeleriyle sergi açacağını duyurdu.

Nurgül Yeşilçay: "40 yaşımdan sonra ilk kez..."

Oyunculuğunun yanı sra resim sanatıyla da uğraşan Nurgül Yeşilçay, "Belki orada görüşürüz" diyerek mutluluğunu paylaştı.

43 yaşındaki oyuncu, gönderisine "Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37 yaşında,Modigliani 33,Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta ancak açıyorum. Çok heyecanlıyım ama çok. Heyecanımı paylaşan paylaşmayan herkese teşekkürler şimdiden. Yakında ayrıntıları yazacağım belki sergide görüşürüz" notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay: 40 yaşımdan sonra ilk kez...

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