Nurgül Yeşilçay: Ben bile özledim Nejat’ın arkadaşlarını!

Karantina günlerinde esprili paylaşımlarda bulunun oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez oğluyla çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Nejat'ın 15. yaş gününü kutlayan Yeşilçay, gönderinin altına şu notu düştü: "İlk defa arkadaşsız doğum günü kutluyor! Ben bile özledim Nejat’ın arkadaşlarını! Bir an önce bitse de ev çeşit çeşit ergenle dolsa."