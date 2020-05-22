22.05.2020 - 17:00 |
Nurgül Yeşilçay: Ben bile özledim Nejat’ın arkadaşlarını!
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, son olarak Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Nejat'ın doğum gününü kutladı.
Karantina günlerinde esprili paylaşımlarda bulunun oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez oğluyla çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Nejat'ın 15. yaş gününü kutlayan Yeşilçay, gönderinin altına şu notu düştü: "İlk defa arkadaşsız doğum günü kutluyor! Ben bile özledim Nejat’ın arkadaşlarını! Bir an önce bitse de ev çeşit çeşit ergenle dolsa."
Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.