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HaberlerMagazin Haberleri Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır
17.06.2020 - 11:18 |

Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

Oğlu ve sevgilisiyle birlikte normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu tatilde alan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımla deniz sezonunu açtığını gösterdi.

Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır
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Karantina dönemi boyunca yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, şehirler arası yolculuk yasağının kalkmasının ardından hemen eşyalarını topladı ve 100 bin lira harcayarak yenilediği villasına doğru yola çıktı.

Pek çok ünlü gibi güney sahillerinde bir villa sahibi olan Nurgül Yeşilçay, şimdilerde sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunuyor. Son olarak Instagram hesabından mayolu karelerini paylaşan Yeşilçay, bu karenin altına “Denize girmek sevaptır” notunu düştü.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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