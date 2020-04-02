Nurgül Yeşilçay el açması börek yaptı!

Karantina günlerinde mutfakta daha fazla vakit geçiren ve kilo alacağı yönündeki endişelerini dile getiren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda börek açtığı anları yayınladı.

Yufka açarken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, kendisini sürekli olarak yemek işlerine verdiğini söylerken, bir yandan bundan duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

Hatta güzel oyuncu, tüm bu süreç bittiğinde ciddi bir diyete girmesi gerektiğini de söyledi.

