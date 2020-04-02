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02.04.2020 - 10:18 |

Nurgül Yeşilçay el açması börek yaptı!

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan ve vaktinin çoğunu oğlu Osman Nejat ile geçiren Nurgül Yeşilçay, mutfağa da daha fazla giriyor. Güzel oyuncu, son olarak kendi elleriyle yaptığı böreği sosyal medya hesabından paylaştı.

Nurgül Yeşilçay el açması börek yaptı!

Karantina günlerinde mutfakta daha fazla vakit geçiren ve kilo alacağı yönündeki endişelerini dile getiren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda börek açtığı anları yayınladı.

Yufka açarken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, kendisini sürekli olarak yemek işlerine verdiğini söylerken, bir yandan bundan duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

Hatta güzel oyuncu, tüm bu süreç bittiğinde ciddi bir diyete girmesi gerektiğini de söyledi.

Nurgül Yeşilçay el açması börek yaptı

Nurgül Yeşilçay el açması börek yaptı

 

 

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