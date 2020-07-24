24.07.2020 - 08:42 |
Nurgül Yeşilçay: İnadına özgür, inadına mutlu olacağız
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tatil yaptığı tekneden çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yeşilçay kadınlara seslenerek, "Güleceğiz, dans edeceğiz, bağıra bağıra şarkı söyleyeceğiz" dedi.
Nurgül Yeşilçay, tatil yaptığı yattan kadınlara seslendi. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Yeşilçay "Ben şimdiden duyurayım da. Erkeğin her durumda mağdur, kadının her yaptığının suç olduğu bu zamanda öyle suçlu gibi yaşamayacağız. Güleceğiz, eğleneceğiz, dans edeceğiz. Bağıra bağıra şarkılar söyleyeceğiz. İnadına özgür, inadına mutlu, inadına cesur, inadına ışıklı olacağız. Kadın gibi kadın olacağız yani" ifadelerini kullandı.