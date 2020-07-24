Nurgül Yeşilçay: İnadına özgür, inadına mutlu olacağız

Nurgül Yeşilçay, tatil yaptığı yattan kadınlara seslendi. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Yeşilçay "Ben şimdiden duyurayım da. Erkeğin her durumda mağdur, kadının her yaptığının suç olduğu bu zamanda öyle suçlu gibi yaşamayacağız. Güleceğiz, eğleneceğiz, dans edeceğiz. Bağıra bağıra şarkılar söyleyeceğiz. İnadına özgür, inadına mutlu, inadına cesur, inadına ışıklı olacağız. Kadın gibi kadın olacağız yani" ifadelerini kullandı.