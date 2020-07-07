07.07.2020 - 09:37 |
Nurgül Yeşilçay: İstanbul yanıyor, gelmeyin
Normalleşme sürecinin başlamasının ardından sevgilisi ve oğluyla birlikte tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, dün itibariyle tatilini bitirdi ve İstanbul'a döndü. Tatilde bulunduğu süre zarfında çok sayıda paylaşıma imza atan oyuncu, İstanbul’a döndüğünde de paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.
Meşhur Ağustos Böceği ve Karınca masalına gönderme yapan Nurgül Yeşilçay, herkesin tatil yapması gerektiğini söyleyerek, paylaşımının üzerine “Ağustos Böceği ve Karınca’da Ağustos Böceği’ni tutuyorum. Fırsatı olan tatile. İstanbul yanıyor, gelmeyin” notunu düştü.