Nurgül Yeşilçay: İstanbul yanıyor, gelmeyin

Meşhur Ağustos Böceği ve Karınca masalına gönderme yapan Nurgül Yeşilçay, herkesin tatil yapması gerektiğini söyleyerek, paylaşımının üzerine “Ağustos Böceği ve Karınca’da Ağustos Böceği’ni tutuyorum. Fırsatı olan tatile. İstanbul yanıyor, gelmeyin” notunu düştü.