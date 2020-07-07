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07.07.2020 - 09:37 |

Nurgül Yeşilçay: İstanbul yanıyor, gelmeyin

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından sevgilisi ve oğluyla birlikte tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, dün itibariyle tatilini bitirdi ve İstanbul'a döndü. Tatilde bulunduğu süre zarfında çok sayıda paylaşıma imza atan oyuncu, İstanbul’a döndüğünde de paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

Nurgül Yeşilçay: İstanbul yanıyor, gelmeyin
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Meşhur Ağustos Böceği ve Karınca masalına gönderme yapan Nurgül Yeşilçay, herkesin tatil yapması gerektiğini söyleyerek, paylaşımının üzerine “Ağustos Böceği ve Karınca’da Ağustos Böceği’ni tutuyorum. Fırsatı olan tatile. İstanbul yanıyor, gelmeyin” notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay: İstanbul yanıyor, gelmeyin

Magazin Haberleri Bülteni (7 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Haberi kendisi yazdı

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