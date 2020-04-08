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08.04.2020 - 07:55 |

Nurgül Yeşilçay maske yaptı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kağıt poşetten komik maske yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay maske yaptı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve karantina günlerinde daha sık paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, son paylaşımındaki komik maskesiyle takipçilerini güldürdü.

Güzel oyuncu, “Küçük bir kahve molası pozu. Evde kal, film izle falan... Tamam da çerez filmler dışında izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyorum. Sinemada film izlemeyi özledim. Bu vesileyle tekrar hatırladım, film sinemada izlenirmiş” dedi.

 

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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Cadde Yazarları

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