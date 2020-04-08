Nurgül Yeşilçay maske yaptı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve karantina günlerinde daha sık paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, son paylaşımındaki komik maskesiyle takipçilerini güldürdü.

Güzel oyuncu, “Küçük bir kahve molası pozu. Evde kal, film izle falan... Tamam da çerez filmler dışında izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyorum. Sinemada film izlemeyi özledim. Bu vesileyle tekrar hatırladım, film sinemada izlenirmiş” dedi.