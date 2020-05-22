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22.05.2020 - 08:30 |

Nurgül Yeşilçay'dan esprili maske

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, corona virüs ile hayatımıza giren maskeye espirili bir yorum getirdi. Yeşilçay, önceki gün kocaman kırmızı dudak figürlü bir maskeyle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'dan esprili maske
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Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, son olarak maskesiyle dikkat çekti. Yeşilçay, önceki gün kocaman kırmızı dudak figürlü bir maskeyle yaptığı paylaşımına "Ben hazırım, çıkabilirim" yazıp herkesi güldürdü.

Nurgül Yeşilçaydan esprili maske

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
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Cadde Yazarları

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