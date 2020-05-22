Nurgül Yeşilçay'dan esprili maske

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, son olarak maskesiyle dikkat çekti. Yeşilçay, önceki gün kocaman kırmızı dudak figürlü bir maskeyle yaptığı paylaşımına "Ben hazırım, çıkabilirim" yazıp herkesi güldürdü.