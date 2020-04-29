Nurgül Yeşilçay'dan karantina tavsiyesi

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve karantina günlerine dair birçok paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, takipçilerine kitap önerisinde bulundu. Fransız yazar Emile Zola’nın 'Therese Raquin' isimli romanını yeniden okumaya başlayan oyuncu, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Hayranlarından da kitap tavsiyeleri isteyen Yeşilçay, şöyle dedi:

“Tanıyanlar bilir, heyecanla bir şey okuyorsam rahat rahat oturum okuyamıyorum. Rahatsız bir yere tünemem gerekiyor. Bu dönemde de yine yeniden Emile Zola'ya düştüm! Aşk,ihtiras,gözyaşı,kirli aşk üçgenlerinin en edebi hali... Siz neler okuyorsunuz?”