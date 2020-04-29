29.04.2020 - 07:34 |
Nurgül Yeşilçay'dan karantina tavsiyesi
Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Nurgül Yeşilçay, vaktini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve karantina günlerine dair birçok paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, takipçilerine kitap önerisinde bulundu. Fransız yazar Emile Zola’nın 'Therese Raquin' isimli romanını yeniden okumaya başlayan oyuncu, heyecanını takipçileriyle paylaştı.
Hayranlarından da kitap tavsiyeleri isteyen Yeşilçay, şöyle dedi:
“Tanıyanlar bilir, heyecanla bir şey okuyorsam rahat rahat oturum okuyamıyorum. Rahatsız bir yere tünemem gerekiyor. Bu dönemde de yine yeniden Emile Zola'ya düştüm! Aşk,ihtiras,gözyaşı,kirli aşk üçgenlerinin en edebi hali... Siz neler okuyorsunuz?”