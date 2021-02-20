Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli? Nuri Sesigüzel kimdir? İşte filmleri ve albümleri

20 Şubat 2021 Cumartesi akşam STAR TV'de yayınlanan İBO Show'a konuk olacak isimler arasında bulunan Nuri Sesigüzel izleyicileri meraklandırdı. Bir döneme damga vuran halen de beğeni toplayan Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nerelidir? İşte Nuri Sesigüzel'in biyografisi haberimizde...

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1943'de Şanlıurfa'da doğan Nuri Sesigüzel, ses sanatçısı ve sinema oyuncusu.

13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.

NURİ SESİGÜZEL FİLMLERİ

(1977) Bir Yiğit Gurbete Gitse

(1975) Deli Deli Tepeli

(1975) Bahtı Kara Yarim

(1974) Başa Gelen Çekilir

(1973) Züleyha

(1970) Günahımı Çekeceksin

(1970) Kaderin Oyunu

(1970) Ham Meyve

(1969) Bir Aşk Türküsü

(1969)Dost Hançeri

(1969) Gelin Ayşe'm

(1969) Kendi Düşen Ağlamaz

(1969) Mahallenin Namusu

(1969) Mezarımı Taştan Oyun

(1969) Tütüncü Kız Emine

(1969) Vatan Borcu

(1969) Gül Ayşe

(1968) Kara Sevda

(1968) Yayla Kartalı

(1968) Kara Yazım

(1968) Yaşamak Haram Oldu

(1968) Mezarım Mermerden Olsun

(1967) Acı Türkü

(1967) Garipler Sokağı

(1967) Acı Tutku

(1967) Aşkınla Divaneyim

(1966) Seher Vakti

(1966)Kara Tren

(1966) Fabrikanın Şoförü

(1966) Geceler Yarim Oldu

(1966) Kartal Yavrusu Hamido

(1966) Burçak Tarlası

(1965) Ağlayan Gözler

(1964) Fabrikanın Gülü

(1963) Kara Yılan