Nurseli İdiz'den Meryem Uzerli'ye destek

Tiyatro oyunlarının devam ettiğini söyleyen İdiz "Çok iyiyim her şey yolunda oyunumuz devam ediyor, turneler devam ediyor. Bedava seyahat yapıyoruz, geziyoruz. Üstüne para kazanıyoruz daha ne olsun?” dedi. Eski zamanlara göre şimdiki oyuncuların ekonomik anlamda iyi olduklarını söyleyen İdiz, Meryem Uzerli’nin “Şimdiki zamanda kadın oyuncular, erkek oyunculardan daha az ücret alıyor" sözlerine katıldığını söyleyip şöyle devam etti: "Meryem çok doğru söylemiş. Bu resmen cinsiyet ayrımcılığıdır. Aynı başrolü paylaşıyorlar, biri iki katını alıyor. Bu yanlış bence de” dedi.